Real Madrid-Napoli 2-1 LIVE in Champions: gol di Bellingham al 22'

21:12

11' IMMEDIATO PAREGGIO DEL REAL

Spunto di Rodrygo che rientra sul destro e lascia partire una conclusione a giro splendida che batte Meret. Azione nata da una palla persa da Lobotka. Assist dell'ex milanista Brahim Diaz.

21:11

10' NAPOLI IN VANTAGGIO

Cross di Kvaratskhelia in area del Real, Di Lorenzo mette al centro di prima intenzione e tocco vincente di Simeone da pochi passi: il portiere Lunin respinge, ma quando il pallone ha superato, seppur di poco, la linea di porta. La goal line technology conferma il gol.

21:03

2' Primo tiro della partita: Meret blocca

Prima conclusione a rete del match: ci prova Rodrygo di sinistro, Meret è attento e blocca.

21:01

Fischio d'inizio: batte il Napoli

Fischio d'inizio del match da parte del francese Letexier: primo pallone per il Napoli.

20:58

Squadre schierate, è il momento dell'inno della Champions

Real Madrid e Napoli sono schierate in campo per ascoltare l'inno della Champions League. Si partirà tra pochissimo.

20:55

Le panchine di Real e Napoli

A disposizione per il Real Madrid: Fran (portiere), L. Cañizares (portiere), Nacho, L. Vazquez, F. Garcia, M. Martin, Paz, T. Zidane, Joselu, Gonzalo.

A disposizione per il Napoli: Contini (portiere), Gollini (portiere), Cajuste, Elmas, Gaetano, Osimhen, Ostigard, Raspadori, Zanoli, Zerbin.

20:50

Juan Jesus su Mazzarri

Juan Jesus ha parlato a Prime Video: "Non è una novità per me fare il terzino sinistro. Con Mazzarri ho un buon rapporto, lo conosco dai tempi dell'Inter. Io mi metto a disposizione della squadra, specie in una partita come questa, bellissima, in cui bisognerà divertirsi per fare bene. Mazzarri cambiato? È uguale, caratterialmente ha la stessa grinta. Ci ha dato immediatamente una mano, siamo tranquilli e adesso conta vincere e lavorare. Il Napoli non deve avere paura del Real Madrid, ma rispetto sì. Siamo undici contro undici. Loro sono il Real Madrid e hanno una grande storia, noi dobbiamo farci valere e giocare alla pari".

20:40

La classifica del gruppo C

Nel gruppo C il Real Madrid è primo a punteggio pieno con 12 punti, Napoli secondo a 7, Braga a 3, Union Berlino a 1.

20:31

Squadre in campo per il riscaldamento

Napoli e Real Madrid sono in campo già da un po' per il riscaldamento prima del match.

20:25

Mazzarri in Champions dopo oltre 11 anni

Walter Mazzarri torna in Champions League dopo 11 anni e 260 giorni. L'ultima volta gli era accaduto sempre alla guida del Napoli, battuto 4-1 dal Chelsea nel marzo 2012.

20:10

De Laurentiis prima della partita

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Prime prima del match: "Sono contentissimo della squadra, perché il Napoli non è mai cascato. Ha avuto qualche inciampo, come nella vita capita. Da qui a dire che non è più il Napoli dello scudetto ce ne passa. Sono sempre dell’idea che i conti si fanno alla fine. Quindi vediamo le coppe e il campionato, vediamo come i grandi gestori del calcio, che hanno la grande responsabilità di affossare questo calcio, se riescono invece a renderlo più moderno ed efficace e meno prolisso per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire un calcio superato e vecchio. Gli stadi devono diventare come il Bernabeu, utilizzabili sette giorni su sette e 24 ore su 24. Uno stadio del genere in Italia? Se lo juventino Gaetano, primo cittadino di Napoli, uscirà fuori dal legame che lo attanaglia al consiglio comunale e me lo venderà, in un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d'Italia. Se i consiglieri odiano il Napoli e non sono allineati con la popolazione, abbiamo la Reggia di Caserta, Pompei. O da una parte o dall'altra. Napoli era un regno duecento anni fa, non è che la Campania non si identifichi con Napoli. II presidente della Regione è dalla mia. Il Napoli l'abbiamo amato con Sarri, con Spalletti, ma anche con Ancelotti, con Mazzarri che è il primo che ci ha fatto fare salti di gioia in Europa. Speriamo che i politici non aboliscano il decreto Crescita, altrimenti leuropeizzazione va a farsi benedire". LEGGI TUTTE LE PAROLE DI DE LAURENTIIS.

19:52

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

19:40

È la sera di Real Madrid-Napoli

Fischio d'inizio alle 21 per la partita tra Real Madrid e Napoli, valida per il gruppo C della Champions League. Le due squadre occupano il primo e il secondo posto del girone. L'arbitro del match il francese François Letexier.

Stadio Santiago Bernabeu, Madrid