Napoli, Mazzarri ha rilanciato tre giocatori: ecco chi sono

Mai fermarsi in superficie, perché sotto la crosta si nascondono verità gustose: e il calcio, che spesso si ferma alle apparenze, stavolta scava, scava, scava per capire. 4-2 al Santiago Bernabeu, e così, leggendo senza approfondire, potrebbe pure bastare: però, al di là della facciata, ci sono indizi che incoraggiano il Napoli a credere in se stesso, lasciandosi alle spalle quel velo di malinconia che rischia d’annebbiare la vista. Raccontano le statistiche, che a modo loro orientano, di 20 tiri del Real contro 11 del Napoli, di un possesso palla tutto sommato democratico (54% a 46%), di una partita che si è rivoltata contro a 6 minuti dalla fine, che è stata archiviata al 94’, che ha avuto vari momenti, belli e brutti come in qualsiasi gara, e pure occasioni che restano lì a lusingare l’anima.