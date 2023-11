Pagelle Napoli: Di Lorenzo va veloce, Simeone come Butrageño, male Meret

Mazzarri (all.) 6,5

Dal divano di Napoli-Union al ritorno in Champions da protagonista quasi 12 anni dopo. E poi al Bernabeu: una seconda, splendida giovinezza. Punizione eccessiva, considerando la prestazione gagliarda, ma al cospetto dei fenomeni certi errori si pagano molto cari. E ora con l’Inter e con il Braga per continuare a ringiovanire.