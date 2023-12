Kvaratskhelia, panico in Napoli-Inter: il gesto per Dumfries è da applausi

Napoli-Inter, secondo tempo al via da pochi minuti, dopo uno scontro aereo con Natan Dumfries resta a terra. Non si muove, è a testa in giù. Il gioco si ferma, l'olandese è distante dalla panchina, Kvaratskhelia si accorge immediatamente delle difficoltà del giocatore dell'Inter e richiama l'attenzione dei medici.