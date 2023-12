Napoli, a Spalletti la cittadinanza onoraria: "Sono un official scugnizzo"

Spalletti entusiasta: "Sono un official scugnizzo"

Giunto sul posto, il commissario tecnico della nazionale ha subito espresso tutta la propria soddisfazione per la cittadinanza consegnatagli dal sindaco Manfredi: “La cittadinanza ha un significato enorme che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità. Perché poi oltre quello che sono i risultati viene determinato quello che è il legame tra me e i napoletani, che è una cosa magnifica”. Non ho ancora preso casa a Napoli per il momento, però è una cosa che può succedere anche perché da questo momento sono un official scugnizzo”.

"Mi fa piacere che ci sia De Laurentiis"

Presente anche De Laurentiis alla cerimonia mentre Mazzarri parlava in conferenza stampa prima della Juve: "Mi fa piacere che ci sia De Laurentiis - prosegue Spalletti - perché quello che è successo nella passata stagione è sotto gli occhi di tutti, è stato determinato dal lavoro fatto assieme, da tutti".

Spalletti: "Ecco perché sono andato via"

"Perché sono andato via? E' un discorso un pochettino più profondo che merita più tempo. E' una cosa che è dispiaciuta anche a me - ha aggiunto - però volevo preservare questa bellezza che avevo nel cuore e non rimetterla subito in discussione, perché è una roba che nessuno può sentire se non la prova direttamente come l’ho provata io".

"Non reggo il paragone con Maradona"

''La cittadinanza la ebbe Diego? Non facciamo paragoni di questo livello, questi non li reggo. Io ho avuto calciatori che hanno fatto vedere di poter lavorare tutti insieme con la città di Napoli compresa, essere al livello del numero uno, al livello mondiale. Napoli è un altro luogo dove sono a casa mia'. Non lo so se riuscirò ad essere forte come i napoletani, però poi io mi impegnerò al massimo per quello che è qualsiasi presa di posizione per questa città''.