De Laurentiis: "Napoli, prometto che lo scudetto sarà ripetibile"

Cosa ha detto De Laurentiis sulla lotta scudetto?

Eloquenti le parole del massimo dirigente del Napoli: "Vi prometto che l'esperienza straordinaria della vittoria dello scudetto sarà ripetibile. Non si puo' vincere ogni anno lo scudetto se non con gli imbrogli. Per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. E anche i giocatori, seppur non cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera: si deve fare i conti con un senso di appagamento, il senso di frustrazione perche' certe volte arrivano dalle famiglie dei messaggi di irrequietezza. E poi ci sono problemi anche di rafforzamento delle altre squadre, perche' uno il campionato non lo gioca da solo. L'altro anno abbiamo anche avuto la fortuna di trovare altre squadre in Europa che nei loro campionati non erano fortissime. Abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che nella vita ci vuole sempre. Se non c'e' quel pizzico di fortuna difficilmente le combinazioni riescono magicamente".

De Laurentiis e il film dello scudetto

"Stiamo lavorando da 7 mesi per regalare alla città di Napoli 4 ore di documentario sullo scorso campionato, ci stanno lavorando i più bravi tra l'Inghilterra, l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti. Speriamo verso il mese di febbraio, perché sono delle lavorazioni molto complesse, non sono delle cose facili" ha concluso il patron del Napoli mentre, allo stesso orario, Mazzarri parlava in conferenza prima del match con la Juventus.