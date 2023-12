Diretta Mazzarri: conferenza prima di Juve-Napoli LIVE

Walter Mazzarri torna a parlare. In silenzio dopo Napoli-Inter, troppo arrabbiato per le decisioni arbitrali di Massa, l'allenatore degli azzurri incontrerà la stampa alle 11.15 per presentare la partita contro la Juventus in programma domani sera a Torino alle ore 20.45. Sarà la sua quarta sulla panchina del Napoli dopo Atalanta, Real e Inter, la chiusura di un ciclo di gare difficili.