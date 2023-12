Osimhen, c'è un altro tabù da sfatare: con l'Inter non ci è riuscito

Victor Osimhen non ha mai segnato all'Inter. Un tabù che sperava invano di sfatare domenica scorsa allo stadio Maradona. Ora c'è un altro sfizio statistico che il bomber del Napoli vorrebbe farsi passare: un gol a Torino. L'attaccante nigeriano, infatti, non ha mai segnato in casa della Juventus .

I precedenti di Osimhen contro la Juventus

L'ha affrontata cinque volte (per un totale di quattro successi del Napoli) e ha segnato due gol. Doppietta lo scorso anno al Maradona, ma mai una rete all'Allianz. Un motivo in più per provarci questa sera, ritrovando il gol che manca dall'8 ottobre. L'ultima notte in rete per Osimhen prima dell'infortunio in nazionale. Mazzarri punterà ancora una volta su di lui come confermato in conferenza stampa.