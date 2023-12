Juve-Napoli, le pagelle degli azzurri: abbaglio Kvara, Natan soffre

Mazzarri (all.) 6

Raccoglie meno di quanto meriterebbe: Napoli padrone del campo (66.8% di possesso) e soprattutto in partita fino alla fine sul piano fisico e della tenuta (2 tiri nello specchio subiti), però anche Napoli tradito da errori che contro un avversario spietato si pagano a carissimo prezzo: quello di Kvara al tiro è colossale e la disattenzione difensiva sul gol di Gatti è imperdonabile. S’intravede la luce, ma i rimpianti restano. E ora, la Champions: martedì con il Braga sono in palio gli ottavi. E l’inizio di un nuovo corso.