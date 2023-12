Kvaratskhelia ci sarà con il Braga? Arriva la notizia da Castel Volturno

Allarme rientrato: Khvicha Kvaratskhelia era regolarmente in gruppo questa mattina per l'allenamento del Napoli alla vigilia della sfida contro lo Sporting Braga. Domenica l'esterno georgiano non si era allenato a causa di uno stato influenzale, ma ora sta bene, si è unito al gruppo, e dunque sarà a disposizione di Mazzarri per la partita contro i portoghesi.