Zielinski, messaggio al Napoli? Il suo post sui social è chiaro

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato con il Napoli. Ha il contratto in scadenza nel 2024 , dal 1 gennaio sarà libero di accordarsi già con altri club. La trattativa prosegue, la società di De Laurentiis non ha perso la speranza di arrivare ad un accordo. Lui, intanto, pensa al campo. E al Napoli.

Zielinski pubblica sui social: il suo post

Sui social, infatti, ha appena postato il video di un tifoso a cui ha regalato due sue maglie azzurre. Zielinski è molto legato al Napoli, è arrivato nel 2016 e ha appena conquistato lo scudetto. Con Mario Rui è uno dei più longevi della rosa per presenze e stagioni in azzurro. Ora testa alla Roma: Zielinski lavora in gruppo e, dopo l'assenza col Frosinone, vuole tornare in campo.