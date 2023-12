Roma-Napoli, De Laurentiis carica la squadra: il discorso in hotel ai giocatori

Giornata importante per la zona Champions League con la sfida tra Roma e Napoli . Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia , gli azzurri non possono infatti più sbagliare

Napoli, De Laurentiis carica la squadra

In occasione del pranzo all’hotel in cui alloggia il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto un discorso alla squadra per caricarla. La partita potrebbe infatti essere decisiva per la zona Champions. Per quanto riguarda la formazione di Mazzarri, Cajuste ha superato Zielinski nelle gerarchie ed è favorito per una maglia da titolare.