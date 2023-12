Osimhen e quel like diventato virale

Due cuori e due mani a ringraziare un utente per gli auguri. Victor Osimhen questa mattina ha risposto a diversi messaggi social per il suo venticinquesimo compleanno festeggiato in Nigeria. Spicca su tutti un post che è diventato virale con centinaia di condivisioni: in una foto pubblicata di buon mattino, il bomber del Napoli indossa la maglia del Chelsea, è uno scatto di diversi anni fa.