Napoli, Simeone in campo solo all’85’: Mazzarri ha svelato il motivo

Nonostante il risultato di parità, Giovanni Simeone contro il Monza è entrato solo nel finale. Era il minuto 85 quando Mazzarri ha deciso di puntare su di lui dopo un lungo riscaldamento. Il Cholito non vedeva l'ora di poter dare il suo contributo per la vittoria e anche i tifosi si sono sorpresi per la scelta del tecnico del Napoli di farlo entrare quando mancava poco al novantesimo.

Solo 5' per Simeone: le parole dell'allenatore del Napoli

Mazzarri a fine partita ha spiegato il motivo della sua scelta: "Abbiamo finito con quattro attaccanti contro una squadra che giocava di contropiede e che non è l’ultima arrivata e si poteva anche rischiare di perdere. Non abbiamo preso contropiede, siamo migliorati, ci è mancato solo il gol". Simeone, infatti, è entrato al posto di Lobotka. Mazzarri temeva per le ripartenze, per questo ha indugiato lasciando al Cholito appena pochi minuti di partita. Prima del Monza, Simeone aveva giocato appena 3' in campionato con Mazzarri.