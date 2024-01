È fatta per il quinto e ultimo acquisto di questo mercato: il Napoli ha preso Nehuen Perez. Entusiasta del trasferimento l’ex centrocampista azzurro Fabio Rossitto, che ha parlato del giocatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Nehuen Perez penso sia pronto per il Napoli, è ancora giovane ma ha la personalità per giocare in azzurro anche se giocare in una piazza come questa non è facile. Perez può dare una grossa mano alla difesa azzurra".