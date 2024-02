Diretta Mazzarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Milan-Napoli

MILANO - Walter Mazzarri commenta la partita persa 1-0 dal suo Napoli contro il Milan a San Siro. Tra poco l'allenatore azzurro parlerà alle tv e in conferenza stampa.

23:01

I numeri del Napoli

Il Napoli scivola al nono posto in classifica, in attesa degli altri match, staccato di 7 punti dalla zona Champions. Nella gara di oggi contro il Milan i ragazzi di Mazzarri hanno avuto la meglio nel possesso palla (60% a 40%), ma sono stati meno precisi al tiro (12 a 10 le conclusioni a rete a favore del Napoli, ma i tiri nello specchio sono 6 a 2 per i rossoneri).

22:51

Le difficoltà del Napoli in trasferta

Continua il momento nero del Napoli fuori casa: nelle ultime 6 gare ufficiali lontano dal Maradona, gli uomini di Mazzarri hanno raccolto un solo punto (contro la Lazio), rimanendo a secco di gol nelle ultime 5 partite di fila.

22:47

Tra poco le parole di Mazzarri

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è atteso tra alcuni minuti ai microfoni di Dazn e di Sky per commentare la sconfitta contro il Milan.

Stadio Giuseppe Meazza, San Siro, Milano