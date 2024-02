Osimhen domani mattina a Napoli: Mazzarri spera di averlo per il Genoa

Napoli, torna Osimhen: Mazzarri spera di averlo contro il Genoa

Giusto in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se essere a disposizione di Mazzarri per la sfida con il Genoa. Gli altri compagni di nazionale, come Lookman e Chukwueze, sono già tornati nelle rispettive squadre. Osimhen era partito per l'Africa già lo scorso 27 dicembre dato che avrebbe saltato la sfida al Monza del 29 per squalifica. Finora ha saltato sette partite di campionato, ora il Napoli ha bisogno di lui.