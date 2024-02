Osimhen, il rientro può slittare: Mazzarri deciderà per il Genoa

Le ultime sul rientro di Osimhen a Napoli

Osimhen, infatti, potrebbe allenarsi solo alla vigilia del match di sabato contro il Genoa. A quel punto sarà l'allenatore a decidere se impiegarlo o meno per la sfida del Maradona. Osimhen è partito per l'Africa il 27 dicembre dato che avrebbe saltato la sfida al Monza del 29 per squalifica. Osi ha festeggiato il compleanno in famiglia e poi si è concentrato sulla Coppa d'Africa. Un gol all'esordio e poi la delusione per l'epilogo beffardo. Il Napoli lo aspetta. Ma il rientro può slittare.