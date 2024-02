Napoli, Osimhen e il Barcellona: le ultime da Castel Volturno

Il Napoli ha iniziato la preparazione in vista della sfida al Maradona contro il Barcellona. Dopo la gara con il Genoa, gli azzurri si sono allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match in programma il prossimo mercoledì 21 febbraio alle 21, valido per l'andata degli ttavi di finale di Champions League.