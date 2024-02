Napoli, Osimhen ha la febbre: oggi il test decisivo

Quando sale la febbre, può essere anche un buon segno: e però stavolta invece è altro, nulla che preoccupi ma un po’ inquieta. In un anno così, in cui lo scudetto è finito nella carta stagnola, se il termometro orienta l’umore, non è il caso di prenderla alla leggera: la spia s’è accesa, poi si è spenta, e comunque conviene darci un’occhiata anche oggi, prima di salire sul charter che indirizza verso l’«utopia». Con Osimhen è (stata) una vita, scanzonata e pure allegra, comunque piena di speranze; senza, maledizione, ne è diventata (ora) un’altra, faticosamente aggrappata anche al destino: e sarà per questo che pure un colpo di tosse costruisce stati d’ansia. Il venerdì è un giorno suggestivo, talvolta suggerisce le scelte di formazione, in genere aiuta a guardarsi dentro, a capire: Francesco Calzona ha parlato con i medici, poi ha dato una sbirciatina al campo ed infine ha intuito che il provino per domani è rinviato ad oggi, in quella che in gergo si chiama rifinitura, perché Osi non va rischiato per un allenamento importante ma non decisivo. Un pochino di palestra, due sorrisi - in ottimismo - da spargere sulla compagnia e la percezione che, in fin dei conti, è giusto attendere ma senza fasciarsi la testa: lieve alterazione, si dice così, che dovrebbe rientrare in fretta, evitando di ritrovarsi travolti dal pessimismo cosmico che negli ultimi nove mesi non è quasi mai mancato e che ancora si avverte tra le pieghe dell'amarezza.