Napoli, lo sfottò del Cagliari sul gol di Luvumbo è virale: "Chef, stasera pizza?"

Il pareggio contro il Cagliari all'ultimo secondo nell'esordio in campionato di Calzona sulla panchina del Napoli ha fatto male. Gli azzurri non vincono in campionato da inizio febbraio con il Verona. Dall'altra parte, i sardi si godono un punto preziosissimo in ottica salvezza e sui social è scattato lo sfottò verso il Napoli, che ben presto è diventato virale.