Napoli, infortunio Cajuste: l'esito degli esami strumentali

Napoli, come sta Cajuste?

Il centrocampista, come noto, si è infortunato in allenamento prima del match col Sassuolo, causando la mancata convocazione per la trasferta di Reggio Emilia. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Cajuste salterà sicuramente la sfida con la Juve, con Calzona che spera nel recupero per Napoli-Torino e, soprattutto, per la sfida di Champions con il Barcellona.