Napoli-Juve 2-1, le pagelle azzurre: Di Lorenzo vola, Politano si sdoppia

Alex Sandro lo asfissia alto, ma la catena con Frank e Di Lorenzo funziona : non ha sempre l’agio di puntare, con i raddoppi di Iling, ma piazza cross e dialoga con intelligenza . E aiuta in fase difensiva.

Raspadori (20’ st) 7

È ancora lui l’uomo della provvidenza, come ad aprile a Torino: entra, segna. Un fulmine di gioia che s’avventa sulla respinta.

Osimhen 6

Con Bremer è una lotta. Notevole corpo a corpo, di forza e in velocità. Il leone resta nella tana ma si sa com’è, no? Basta uno spazio e lui si prende il rigore che poi si fa parare. L’incantesimo dei gol in serie si ferma alla quarta partita a quota 5.

Kvaratskhelia 7,5

Calamita di spinte e calcioni, collezionista di cartellini: fa ammonire Vlahovic e Cambiaso, che lo segue come un’ombra con l’aiuto di Rugani. Lui, però, spesso si sdoppia in corsa tipo illusionista. È da mago del gioco del calcio, invece, la girata semi-acrobatica dell’1-0: batte di prima, al volo, in caduta. Alé, che colpo. E poi contro la Juve.

Lindstrom (48’ st) sv