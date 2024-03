Osimhen, Ngonge e non solo: le ultime novità dall’allenamento del Napoli

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la vittoria contro la Juventus: la squadra ha avuto un giorno di riposo e nella mattinata di martedì ha cominciato a preparare il match contro il Torino , in programma questo venerdì al Maradona e valido per la 28esima giornata di Serie A. Dalla seduta odierna, però, sono arrivate diverse novità.

Allenamento personalizzato per Osimhen

Di seguito, infatti, il report dell'allenamento degli uomini di Calzona: "Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra".