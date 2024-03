Napoli-Torino, Ferrante doppio ex: "Calzona? Anche fortunato con la Juve"

Marco Ferrante ha indossato sia la maglia del Napoli che quella del Torino durante la sua carriera. In quanto doppio ex della gara che si giocherà questo venerdì , l'ex calciatore classe 1971 è intervenuto a Radio Crc e nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma.

Ferrante: "Il Torino è fastidioso"

L'ex attaccante ha analizzato il match contro il granata ma anche la vittoria contro la Juventus: "Calzona ha vinto in maniera anche fortunata contro la Juventus che ha sprecato tanto, ma se ha vinto c’è un perchè. L’obiettivo è raggiungere l’ultimo posto Champions. Dopo l’esonero di Mazzarri il Napoli non poteva più sbagliare e i calciatori non avevano più alibi. C’è anche un percorso europeo ancora da percorrere e può accadere di tutto contro il Barcellona: il Napoli deve essere concentrato perchè può farcela. [...] Il Torino gioca un buon calcio, gioca bene e raccoglie poco immeritatamente. E' una squadra fastidiosa, quadrata e il Napoli dovrà fare grande attenzione".