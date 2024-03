Diretta Calzona: la conferenza stampa prima di Barcellona-Napoli LIVE

Grande attesa per Barcellona-Napoli , ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì sera alle ore 21. Si riparte dal risultato di uno a uno maturato due settimane fa al Maradona. Qualificazione aperta per un posto ai quarti di finale. A breve le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Napoli, Francesco Calzona.

Makkelie arbitra Barcellona-Napoli

Sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout. Al Var ci sarà Rob Dieperink, supportato da Clay Ruperti.

Con Calzona ci sarà anche Politano

Pochi minuti e avrà inizio la conferenza dell'allenatore del Napoli Francesco Calzona. Al suo fianco ci sarà Matteo Politano.

Riecco Cajuste e si vedrà Ngonge per la prima volta

Ritornano a disposizione del Napoli per il Barcellona Rrahmani, Cajuste e Ngonge che questa mattina a Castel Volturno prima della partenza per la Spagna hanno lavorato in gruppo. Recuperi imporanti per Calzona che avrà così ampia scelta in attacco mentre a centrocampo è prezioso il rientro dello svedese.

Braida fiducioso: le sue parole

Ariedo Braida ha parlato a Radio CRC: "Il Barcellona è una grande piazza, ma in questo momento non è più il grande Barcellona. È una buona squadra con ragazzi di talento. Se il Napoli va lì con voglia, determinazione ed entusiasmo, credo abbia buone possibilità di passare il turno".

Xavi in conferenza: elogio ad un azzurro

In attesa di Calzona, che parlerà alle ore 19, nel pomeriggio in conferenza è intervenuto Xavi, allenatore del Barcellona, che ha elogiato il Napoli e un azzurro in particolare, Lobotka.

Geolier a Barcellona con la squadra

Nel volo verso Barcellona anche il rapper napoletano Geolier, reduce dal secondo posto al Festival della Canzone Italiana, condotto per l'ultima volta da Amadeus. Un tifoso in più per il Napoli.

Napoli, i convocati per il Barcellona

Buone notizie per Calzona che ha recuperato tutti. Squadra al completo per Barcellona, out solo gli assenti dalla lista Uefa Dendoncker, Demme e Zielinski.