Zielinski e la sua confessione sul momento che sta vivendo al Napoli

Piotr Zielinski lascerà Napoli a fine stagione. Non ha rinnovato il contratto, si svincolerà a giugno e si trasferirà come parametro zero all'Inter. Nell'ultimo periodo sta giocando di meno, è uscito dalla lista Uefa, ha saltato il doppio confronto in Champions col Barcellona e nell'ultimo turno, proprio contro l'Inter, è rimasto in panchina. In nazionale è tornato a sorridere con vittoria e gol nelle semifinali playoff della Polonia contro l'Estonia. Ora la partita decisiva contro il Galles di martedì.