Napoli, per Osimhen e Politano lavoro personalizzato

NAPOLI - Allenamento mattutino per il Napoli che si sta avvicinando alla prossima sfida di campionato contro l'Atalanta senza i nazionali e senza il suo allenatore (Calzona fa il ct della Slovacchia) che però si fa mandare le immagini catturate da un drone. Forse il macchinario volante ha pescato anche Osimhen e Politano, che hanno svolto un allenamento personalizzato in campo, dimostrando di essere in ripresa. Il resto della squadra ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto.