Napoli, un drone spia gli allenamenti: ma c'è una sorpresa

Il Napoli ha ripreso la preparazione ieri al centro sportivo di Castel Volturno con il sorriso ma appena un filo di trucco: un modo alternativo per dire che all’appello, come da copione per gli impegni delle varie nazionali, mancavano Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Zielinski, Lobotka, Cajuste, Kvaratskhelia, Raspadori, il tecnico Calzona , il vice Bonomi, i membri del suo staff Segarelli e Brini, il preparatore atletico Sinatti (con l’Italia negli States), l’influenzato Politano e per finire Osimhen , rimasto a Napoli perché ancora alle prese con i postumi del problema muscolare che l’ha costretto a guardare dalla panchina la partita con l’Inter e in televisione le amichevoli della Nigeria. Meno diciassette assenti giustificati: dall’allenatore al centravanti . A guidare l’allenamento, ieri, sono stati Grava, altro membro dello staff tecnico, e il preparatore atletico Cacciapuoti. Al loro fianco anche il match analyst Beccaccioli e il preparatore dei portieri Rosalen Lopez.

Napoli, il drone che spia gli allenamenti

Una situazione singolare, per carità, ma non certo unica nel suo genere: prima di Calzona, ct di una Slovacchia condotta brillantemente alla qualificazione e ora guidata nella preparazione del prossimo Europeo, ci erano passati Mikels (Barça-Olanda); Sir Alex Ferguson (Aberdeen-Scozia); Hiddink (Psv-Australia, Chelsea-Russia); Advocaat (AZ-Belgio); Terim (Galatasaray-Turchia); Rangnick (United-Austria, per un clic); Miguel Herrera (Club America-Messico); Slutsky (Cska Mosca-Russia); e Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande-Cina). Doppio ruolo, doppi impegni: oltre a seguire dal vivo la marcia di avvicinamento della nazionale slovacca verso le amichevoli con l’Austria - domani a Bratislava - e con la Norvegia di Ostigard - martedì a Oslo - Calzona è costantemente aggiornato sul lavoro del Napoli: ovviamente comunica con i suoi collaboratori a Castel Volturno, ha già ricevuto ieri e quotidianamente riceverà le immagini delle sedute registrate con il drone. Grande fratello azzurro. In sede rientrerà mercoledì con Lobotka e Ostigard, tutti impegnati per l’ultima volta nella stessa serata, e dunque a tre giorni dallo scontro diretto per la zona coppe con l’Atalanta, in programma sabato 29 marzo alle 12.30 al Maradona. Una maratona. Una partita cruciale a cui Osimhen non dovrebbe mancare: ieri ha svolto personalizzato in campo ma a sua disposizione ha tutto il tempo utile per rimettersi in carreggiata a pieno regime. A Castel Volturno sono rimasti anche Anguissa, risparmiato dagli impegni del Camerun, e Traore,che ha personalmente chiesto alla federazione e al ct della Costa d’Avorio di approfi ttare della sosta per lavorare in sede e migliorare la sua condizione atletica.