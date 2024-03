Come sta Kvaratskhelia, le ultime prima di Napoli-Atalanta: il report

Brutte notizie in casa Napoli per Kvaratskhelia . Il georgiano, tornato a Castel Volturno nella giornata di giovedì dopo la storica qualificazione all'Europeo della sua nazionale , aveva accusato un fastidio all'inguine nella finale playoff contro la Grecia. Ha subito svolto gli esami, ma alla vigilia della partita l'ala si allena ancora a parte tra palestra e campo. Si va verso il forfait.

Napoli, Kvaratskhelia va verso il forfait: il comunicato

Questeo il comunicato del Napoli sull'infortunio: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo".