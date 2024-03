Kvaratskhelia, infortunio in Georgia-Grecia: sostituito, come sta

Khvicha Kvaratskhelia è stato costretto a lasciare il campo all'inizio del secondo tempo supplementare di Georgia-Grecia, spareggio per Euro 2024 vinto ai rigori dai padroni di casa , che hanno firmato una storica qualificazione agli Europei . L'attaccante del Napoli è stato sostituito dal compagno di squadra Giorgio Kvilitaia al minuto di gioco numero 109, sul risultato di 0-0 e con la nazionale padrone di casa in inferiorità numerica dal 48' del primo tempo (rosso diretto a Loria ).

Kvaratskhelia sostituito nel secondo tempo supplementare di Georgia-Grecia

Problemi muscolari alla coscia sinista per il fuoriclasse degli azzurri, che non si è risparmiato insieme ai suoi compagni di squadra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore ma il Napoli non può che tenere il fiato sospeso in vista della sfida del prossimo sabato 30 aprile al Maradona contro l'Atalanta.