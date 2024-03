Gol dell'Atalanta, il Napoli si ferma: la reazione di Calzona è virale

L' Atalanta è passata in vantaggio contro il Napoli al Maradona dopo ventisei minuti di gioco grazie alla rete di Miranchuk . Una rete abbastanza strana in quanto è arrivata dopo una serie di colpi di testa in area di rigore e un contrasto dubbio tra Scamacca e Di Lorenzo.

La reazione di Calzona dopo il gol di Miranchuk

Subito dopo il gol, infatti, Francesco Calzona ha reagito in modo perplesso non riuscendo a spiegarsi quanto accaduto nell'area di Meret. L'allenatore partenopeo è andato anche a colloquio con il quarto uomo per capire se ci fosse la possibilità di un check al Var per annullare la rete, poi convalidata.