Napoli in ginocchio contro il razzismo: il gesto dopo il caso Juan Jesus

Napoli contro il razzismo . La squadra di Francesco Calzona, insieme al pubblico del "Maradona", si è unita attorno al brasiliano Juan Jesus , lanciando un forte messaggio alla Lega Serie A e alla Federcalcio, dopo la decisione del giudice sportivo sul caso Acerbi . Tutti i tesserati della formazione azzurra, in campo e in panchina, si sono inginocchiati , richiamando l'iconico gesto del movimento " Black Lives Matter ".

Napoli in ginocchio prima della partita con l'Atalanta: il gesto contro il razzismo

Prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta, Osimhen e compagni hanno deciso di disporsi in ginocchio al fianco della terna arbitrale, ribadendo il "no al razzismo" della società partenopea, pur avendo rimosso la patch che richiamava la campagna "Keep Racism Out" della Lega Calcio. Un gesto simbolico forte, con cui il Napoli ha deciso di sostenere Juan Jesus, dopo l'assoluzione di Francesco Acerbi. Solo una delle tante iniziative andate in scena quest'oggi al "Maradona", nel giorno dello scontro diretto contro la formazione di Gian Piero Gasperini.