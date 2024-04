Rivoluzione Napoli: per la panchina è corsa a quattro. Subito il nuovo ds

L'ultima sconfitta con l’Atalanta, tre schiaffi sul muso che hanno disintegrato il miraggio chiamato Champions, ha accelerato irrimediabilmente la rifondazione. Un processo che De Laurentiis ha inaugurato da un po’, in saggio anticipo, perché dietro un’opera - figuriamoci un capolavoro - ci sono sempre le mani e le idee degli uomini, mica le bacchette magiche. E così il presente è già il futuro. È la rivoluzione, la primavera del Napoli, il vento del cambiamento che per la forza e l’intensità innovativa potrebbe anche essere scambiato per un ciclone. L’uragano Aurelio. E invece no: il presidente non spazzerà via tutto con la furia dell’istinto, neanche per sogno; la stagione inaugurata con le scene della città della gioia a brillare negli occhi, s’è trasformata all’improvviso in un paradosso che ha prima turbato, poi agitato, avvilito e infine insegnato qualcosa. Tante cose. A cominciare dalla prima regola sulla quale proprio il club ha fondato la scalata culminata nello scudetto: programmare in anticipo puntando sugli uomini giusti a cui riconoscere certezza del ruolo e libertà d’azione nel proprio campo. Il primo acquisto, ormai dietro l’angolo, sarà un direttore dell’area tecnica a cui affidare la scelta dei giocatori, la gestione dei rapporti club-squadra e la rivalutazione del settore giovanile. Una figura di riferimento, una scelta ponderata, connotati precisi e contorni gradualmente più nitidi: arriverà presto e presto nascerà la nuova era. Questioni di giorni. I tempi giusti. Gli stessi in cui sarà definita la posizione di Meluso.