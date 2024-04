Spalletti commosso prima di Napoli-Frosinone: il coro del Maradona è da brividi

Certi amori non finiscono. Come quello di Napoli per Luciano Spalletti. L'attuale ct della Nazionale è tornato per la prima volta al Maradona, lo stadio che lo ha visto trionfare e conquistare il terzo scudetto della storia azzurra. Presentato dallo speaker e inquadrato sugli spalti, prontissimo per assistere alla sfida contro il Frosinone sotto il sole splendente della "sua" Napoli, il tecnico di Certaldo è stato accolto con un'ovazione dei tifosi.