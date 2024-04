Napoli-Frosinone diretta, segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio Maradona (ore 12:30) si gioca Napoli-Frosinone , valida per la trentaduesima giornata di Serie A . Gli azzurri vanno a caccia del secondo successo consecutivo per restare in corsa per un posto in Europa, i gialloazzurri di punti pesanti in chiave salvezza: aggiornamenti in diretta.

12:32

1' - Partiti

Partiti. Via alla sfida tra Napoli e Frosinone.

12:30

Un minuto di raccoglimento per i morti sul lavoro a Suviana

Un minuto di raccoglimento per le sette vittime dell'incidente nella centrale idroelettrica di Suviana.

12:30

Napoli-Frosinone, tutto pronto per il calcio d'inizio

Foto di rito le squadre e per l'arbitro Fabbri e i suoi collaboratori. Sta per iniziare Napoli-Frosinone.

12:29

L'abbraccio tra Calzona e Di Francesco

Squadre in campo. Bell'abbraccio tra Calzona e Di Francesco, sta per iniziare Napoli-Frosinone.

12:23

Annunciata la presenza di Spalletti: boato del Maradona, il ct commosso

Lo speaker ha annunciato la presenza di Luciano Spalletti allo stadio: boato per il ct dell'Italia ed ex tecnico del Napoli, visibilmente commosso per l'accoglienza riservatagli dai tifosi azzurri. Parte il coro: “Siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”.

12:18

Di Francesco a Sky: "Soulé? Speriamo il Maradona lo stimoli"

Di Francesco a Sky: "Soulé? Dobbiamo dare il giusto peso alle sue prestazioni perché è giovane. Ha la qualità per tirare fuori una giocata importante e mi auguro che questo stadio possa stimolarlo a tirarla fuori. Non dobbiamo, però, confidare nella giocata di un singolo ma nel lavoro collettivo. Calzona? Le mosse, la menalità e la filosofia le conosco. Lui è stato un mio collaboratore ed è stato un piacere scambiare le nostre idee. Francesco è un allentore che è partito dal basso e sta mostrando le sue qualità".

12:17

Di Francesco a Sky: "Serve coraggio per fare male al Napoli"

Di Francesco a Sky: "L'atteggiamento è fondamentale ed è quello che dobbiamo migliorare. Dobbiamo avere il coraggio di credere di poter far male a una squadra forte in un campo difficile. Per noi è fondamentale approcciare bene la gara, può fare la differenza in questa partita".

12:13

Calzona a Sky: "Champions? La matematica non ci condanna"

Calzona a Sky: "Abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte. Lavorando con continuità ho trovato una squadra che ha risposto bene, che si è messa a disposizione lavorando bene in settimana. Champions? La matematica non ci condanna. La gente ha riempito lo stadio, ci crede, e non vedo perché non dobbiamo farlo noi. Alla fine tireremo le somme".

12:12

Cajuste a DAZN: "Serve continuità di risultati"

Cajuste a DAZN: "Dobbiamo continuare così, ora c'è bisogno di continuità di risultati".

12:11

Mazzitelli a DAZN: "Dobbiamo fare punti"

Mazzitelli a DAZN: "Dobbiamo fare punti a ogni costo. Non sarà facile a Napoli, ma non abbiamo alternativa".

12:05

Mazzitelli a Sky: "Pronti e concentrati, ci manca una vittoria in trasferta"

Mazzitelli a Sky: "Siamo pronti e concentrati. Abbiamo preparato bene la gara in settimana. Sappiamo di affrontare una squadra forte e dell'importanza della partita per noi. La vittoria in Coppa Italia è un bel ricordo. Ci manca tanto una vittoria in trasferta, che ci potrebbe dare una grande spinta per il finale di stagione. Sappiamo che qui sarà una sfida complicata, ma si parte da 0-0".

12:01

Cajuste a Sky: "Non vogliamo lasciare nulla di intentato per la Champions"

Cajuste a Sky: "Vogliamo un posto in Europa, anche la Conference League è Europa ma finché c'è la speranza di qualificarci alla prossima edizione della Champions League dobbiamo crederci e non lasciare nulla di intentato".

11:58

Si balla al Maradona in attesa del fischio d'inizio di Napoli-Frosinone

L'attesa per il fischio d'inizio di Napoli-Frosinone è scandita da un dj set offerto da uno degli sponsor del Napoli.

11:54

Frosinone in campo: bordate di fischi

Il Frosinone entra in campo per il riscaldamento: bordate di fischi dagli spalti.

11:51

L'ingresso in campo del Napoli sulle note di "Live is Life"

Ed eccolo l'ingresso in campo del Napoli sulle classiche note di "Live is Life".

11:49

Napoli e Frosinone, riscaldamento dopo il sopralluogo sul campo

Camicia di jeans d'ordinanza per i giocatori del Napoli in tenuta "borghese" per il sopralluogo sul rettangolo di gioco dello stadio Maradona. Una tenuta abbandonata per lasciare spazio alle divise da gioco per il classico riscaldamento pre-partita.

11:42

Applausi per Meret

Meret entra in campo per il riscaldamento. Il portiere è accolto dagli applausi dei tifosi azzurri.

11:38

Irrigatori in azione sul rettangolo di gioco del Maradona

Il rettangolo di gioco dello stadio Diego Armando Maradona sta venendo bagnato abbondantemente: irrigatori in azione in tutte le zone del campo.

11:35

Napoli-Frosinone, Maradona sold out

Cielo azzurro e sole splendente sopra lo stadio Diego Armando Maradona, sold out per la sfida tra Napoli e Frosinone. Gli spalti vanno riempiendosi.

11:27

Napoli, tre novità rispetto all'undici iniziale opposto al Monza

Sono tre le novità nel Napoli rispetto all'undici inziale opposto al Monza nella trentunesima giornata di Serie A. In difesa Ostigard e Mario Rui giocano al posto degli infortunati Juan Jesus e Olivera. Politano gioca al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.

11:24

Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali

Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco.

11:17

Napoli, i convocati di Calzona

In mattinata il Napoli ha ufficializzato i convocati per la sfida casalinga contro il Frosinone: out Juan Jesus e Olivera (Leggi tutto).

11:15

Napoli-Frosinone sotto gli occhi di Spalletti

Napoli-Frosinone si giocherà sotto gli occhi di Luciano Spalletti. Il tecnico che ha condotto il Napoli alla conquista del terzo scudetto della propria storia ed attuale ct dell'Italia torna per la prima volta al Maradona dopo il trionfo della scorsa stagione (Leggi tutto).

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli