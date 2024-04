"Cosa pensa di noi Spalletti?": la risposta di Di Lorenzo è sorprendente

Cosa ha detto Di Lorenzo sull'ex tecnico del Napoli?

"Ero il capitano della squadra più bella d'Italia e d'Europa, ora sono il capitano di una squadra in difficoltà. Non so che idea si sia fatto Spalletti di noi, so cosa penso io della squadra e so che diamo sempre il massimo e continueremo a impegnarci per conquistare la Champions. Sarebbe un peccato non qualificarci. Sappiamo che è difficile ma vogliamo provarci".