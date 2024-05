Tramezzani: "Manna a Napoli avrà un compito difficile. Su Conte, Gasp e Pioli..."

Tramezzani su Manna "Ne capisce di calcio"

L'ex difensore oggi è sulla panchina dell'Istria 1961 in Croazia e ha analizzato le opportunità e le minacce che potrebbe trovare l'attuale dirigente bianconero: "Giovanni Manna è sicuramente pronto per venire a Napoli a fare il nuovo direttore sportivo, perché è molto bravo, ma avrà sicuramente un compito molto difficile. La ricostruzione deve essere non soltanto tecnica, ma anche ambientale dopo quello che è accaduto quest'anno. Lui è uno che sa prendere le decisioni anche se ha un carattere molto tranquillo, e soprattutto è uno che non sbaglia mai perché è uno che ne capisce di calcio".

"Su Conte, Pioli e Gasperini..."

Tramezzani ha poi commentato i tre profili più chiacchierati per la panchina del club: "Pioli ha tutto per confermarsi anche in una piazza come Napoli dopo aver fatto bene a Firenze e Milano. Conte potrebbe avere qualcosa in più, ma sono entrambi i profili due allenatori di grande caratura. Forse Stefano può essere l'uomo che ricompatta meglio l'ambiente, perché lo conosco e so che potrebbe essere la scelta migliore per gli azzurri. Gasperini ha carattere e personalità, e il calcio che gioca lui nessuno riesce a farlo sia in Italia che in Europa, sarebbe un altro profilo da tenere in altissima considerazione perché a me piace tantissimo".