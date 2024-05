Schwoch: "Zielinski sarebbe dovuto esplodere al Napoli come Calhanoglu all’Inter"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato della squadra azzurra mettendo il focus su Zielinski, promesso sposo dell'Inter: "La panchina del Napoli ti mette sotto pressione - spiega a Radio Punto Nuovo - c’è bisogno di uno con le spalle larghe. Pioli, Conte e Gasp sono quelli con più esperienza, poi altri come Italiano e De Zerbi che magari ne hanno meno, ma che hanno grande talento. Addio Zielinski? Il Napoli lascia un calciatore importante, che non ha fatto vedere tutte le sue potenzialità. Calhanoglu all’Inter è diventato uno dei centrocampisti al mondo e credevo che Piotr sarebbe esploso al Napoli allo stesso livello. Ora all’Inter avrà più responsabilità e qualche chances in meno, ma dipende più dal suo talento che dalla squadra".