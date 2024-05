Napoli-Lecce, le pagelle: Osimhen senza acuti

L’ultima panchina in azzurro è senza subire gol e non ci era mai riuscito. Poteva lasciare il Napoli al 9° posto, sperando in una qualificazione europea. Resterà nella storia, ma non come avrebbe voluto.

Meret 6

I tiri del Lecce vanno fuori, un pomeriggio senza dover mai intervenire.

Di Lorenzo 6

Dorgu gli taglia alle spalle e crea il pericolo più grande del Lecce nel primo tempo. Potrebbe esser stata la sua ultima partita con la maglia azzurra.

Mazzocchi (40’ st) sv

Entra al posto del capitano mettendoci gamba nei minuti finali.

Ostigard 5,5

Una deviazione decisiva su Berisha, poi puro controllo di una situazione tutto sommato facile.

Juan Jesus 5,5

Sta alto, come forse mai gli era successo negli ultimi mesi, senza dover mai correre indietro.

Olivera 5

La palla buona, sul sinistro, tirata addosso a Gendrey.

Anguissa 4

Gioca con pochissima voglia e intensità.

Lobotka 5

Regia e recupero palloni, ma senza colpi di genio.