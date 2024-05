Napoli, le due idee di Conte per vincere subito: così giocherà la squadra

Per immaginare il lavoro di Antonio Conte a Napoli conviene partire da questo dato: quando ha vinto il campionato, al Bari e al Chelsea, alla Juve e all’Inter, per l’esattezza sei volte in carriera, la difesa delle sue squadre ha chiuso al primo posto in quattro occasioni, al secondo nelle altre due. In Serie B fece meglio il Parma (34 a 35), con la Juve e l’Inter sempre la miglior difesa, nell’anno del Chelsea solo il Tottenham subì meno reti. Ecco, se il Napoli quest’anno è stato schiantato dal peso di quasi 50 gol il prossimo anno, con Conte (se ci sarà Conte) questo difetto sarà abbondantemente limato. Il dato iniziale però non deve trarre in inganno, o almeno non del tutto. Le squadre del tecnico salentino sono rocciose, toste, dure come pietre, ma hanno anche buone qualità offensive, seppure le cifre non siano dello stesso tenore della difesa. La prima Juve di Conte, che vinse lo scudetto con un organico non certo di primissimo livello, segnò solo sei gol in meno del Milan; la seconda Juve due in meno del Napoli e uno in meno della Fiorentina; la terza (2013-14), quella di Pirlo, Pogba, Llorente e Tevez, fece più gol di tutte, così come l’Inter di Lautaro Martinez e Lukaku che insieme arrivarono a quota 41 e la squadra, tutta insieme, raggiunse la bellezza di 87 reti.