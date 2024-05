Giovanni Manna nuovo ds del Napoli: ora è ufficiale

Dopo aver salutato la Juventus, Giovanni Manna si trasferisce alla corte di Aurelio De Laurentiis e diventa a tutti gli effetti il nuovo direttore sportivo del Napoli. È lui l'uomo scelto dal patron degli azzurri per ripartire, una volta archiviato il campionato chiuso al decimo posto in classifica. Adesso, si attendono novità per quanto concerne l'ingaggio di Antonio Conte, in pole per la panchina.