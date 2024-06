Quando De Laurentiis raccontava Conte alle Maldive: "Ci siamo conosciuti così"

Conte-Napoli, tra destino e realtà. Dalla voglia di rilanciarsi in Italia del manager salentino allo sforzo economico del presidente Aurelio De Laurentiis, che punta da tempo la mentalità vincente dell'ex Juve, Chelsea e Inter. È lui l'uomo scelto dal patron degli azzurri per riscattare il decimo posto in classifica e riavvicinarsi a quello Scudetto vinto appena un anno fa. Un matrimonio che nasce da lontano, per caso, da un'innocente vacanza alle Maldive.