Conte al Napoli: ingaggio e durata del contratto, non ci sono clausole

Antonio Conte è già stato avvistato al centro storico di Napoli: sottoforma di statuina, sorridente e con il pollice alto, un completo nero, la cravatta allentata e un corno molto napoletano a mo' di pochette. O di fiore all'occhiello, poco importa: è così che l'ha immaginato il maestro presepiale di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio. Di certo la città lo aspetta, attende l'annuncio ufficiale e di conseguenza il rientro di De Laurentiis da Ibiza per allestire una presentazione ufficiale in grande stile. Il conto alla rovescia è partito, manca davvero poco: giusto il tempo di limare gli ultimi dettagli e poi il signor Conte, il pollice, potrà mostrarlo in carne e ossa al popolo azzurro.