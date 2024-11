Zola: “Napoli da scudetto con Conte. Ranieri a Roma? La scelta migliore”

Ieri Gianfranco Zola ha pranzato a Londra e ha cenato a Roma: i soliti trucchetti di Magic Box. «Chiedo scusa, il segnale non è il massimo in questo tratto di strada», dice con la cortesia delle sue radici e l’intramontabile classe da Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana e Ufficiale onorario dell’Ordine dell’Impero Britannico, mentre guida per raggiungere l’aeroporto di Gatwick: ha un volo per Roma. Oggi illustrerà al Social Football Summit la riforma della Lega Pro da vicepresidente e mente del progetto, ma prima di vivere un presente che gli piace da morire si concede - e concede - un tuffo in un passato pieno di intrecci, ricordi e altri gentiluomini che domenica saranno faccia a faccia al Maradona. Napoli-Roma. In uno stadio che lui ha frequentato con e senza il padrone di casa quando ancora si chiamava San Paolo: «Bella la sfida tra Antonio e il mister». Conte, suo ex compagno di Nazionale, e Ranieri, suo ex allenatore al Chelsea e prima ancora proprio al Napoli. Da giugno 1991 a novembre 1992. «Era il primo anno dopo l’addio di Diego».