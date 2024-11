Napoli, Manna: “Rinnovo Kvaratskhelia? Se non si risolve… Lukaku? Ogni volta una polemica”

Intervenuto ai microfoni del Social Football Summit, evento in scena allo stadio Olimpico e di cui il Corriere dello Sport è media partner, Giovanni Manna ha toccato diversi argomenti sul palco. Dalla stagione in corso fino al mercato: "Il campionato è lungo. Sappiamo da dove siamo partiti e stiamo cercando di tornare a quello che è stato il Napoli di De Laurentiis. Siamo focalizzati su quello. Quando vinci dopo 33 anni non è facile da gestire, forse bisognava capire che dovevamo lavorare come avevamo sempre fatto. La scorsa è stata un’annata negativa e quando si parte male è sempre difficile uscirne".

Napoli, Manna: "Campionato? Dobbiamo restare concentrati" "Come dico spesso - ha proseguito - è importante restare focalizzati sui momenti della stagione. Bisogna restare lucidi sia nei momenti negativi che in quelli positivi. È una città calda che ci sta dando davvero tanto, non me l’aspettavo. Ogni giorno ti trovi in situazioni dove la gente ti chiede e ti senti in dovere di dare. L’anno scorso è stato complicato ma loro sono rimasti positivi. L’aspettativa è alta perché due anni fa abbiamo vinto un campionato. In questo momento noi non pensiamo a quell’obiettivo. Dobbiamo restare concentrati". Il direttore sportivo del Napoli ha anche parlato della seconda squadra: "È complicato. Sicuramente è un qualcosa che non deve essere fine a sé stesso. C’è un percorso più lungo e dispendioso dietro".

Le parole di Manna su Conte e De Laurentiis Su Conte e De Laurentiis: "La mia esperienza ora è estremamente positiva. De Laurentiis ha uno spessore di un certo tipo. Da fuori ero preoccupato ma posso dire che sono contento. Ci ha lasciato lavorare. La scelta dell’allenatore è stata fondamentale. Io ho 36 anni e mi ha aiutato avere un allenatore del genere. Posso dire senza vergognarmi che è stato un allenatore preso anche a tutela mia".

Il rinnovo di Kvara, Lukaku e il mancato arrivo di Brescianini Infine, sul mercato: "Sapete come funziona, bisogna essere pronti a ogni situazione perché le cose cambiano. In estate avevamo fatto anche Brescianini ma poi le dinamiche del mercato ci hanno portato a perderlo e non è stato piacevole. Lui ha fatto altre scelte per tanti motivi, è stato un periodo complicato dato che mancavano venti giorni alla fine del emrcato. Rinnovo Kvara? Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo. Lukaku è un calciatore che in Italia fa comodo a tutti. È una certezza in termini numerici e prestativi. È un calciatore che sposta nel nostro campionato. Ogni settimana c’è una polemica su di lui, ma non è un giocatore che si può discutere. Ha voluto fortemente venire a Napoli. ".

