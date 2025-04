Napoli non molla. Napoli ci crede. Napoli continua a sognare. La risposta alla tentata fuga dell’Inter è stata perentoria, energica, sicura. A sei giornate dal termine i tre punti di distacco non possono rappresentare un ostacolo insormontabile. Anzi, la pressione adesso si sposta alla Pinetina in vista dei prossimi otto giorni di fuoco. Conte dovrà solo pensare a preparare la trasferta di Monza, Inzaghi se la dovrà vedere in rapida successione con il Bayern in Champions, il Bologna in campionato a Pasqua e il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un programma impegnativo anche per una corazzata come quella nerazzurra, che sogna di coronare una stagione da applausi arrivando in fondo alle tre competizioni. Sarà una lotta scudetto destinata a durare ancora a lungo, ci sarà da divertirsi da qui a fine maggio. Soprattutto se il Napoli troverà continuità di rendimento. E soprattutto se Conte riuscirà ancora a tirare fuori il meglio dalle sue stelle. L’Empoli si è dovuto arrendere allo strapotere di McTominay e Lukaku, due giganti che hanno fatto a fette la difesa di D’Aversa. Lo scozzese è stato di gran lunga il migliore in campo, la sua prima doppietta italiana e un palo hanno suggellato una prestazione da incorniciare, fatta esclusivamente di giocate intelligenti ed efficaci. Qualità non comuni. Così come non può essere considerato un attaccante qualunque Lukaku. All’Empoli ha fatto male con un gol e due assist, che lo hanno portato a raggiungere la “doppia doppia” (12 reti e 10 assist stagionali). Ogni volta che segna, il Napoli vince: non può essere un caso.