Napoli-Empoli, diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì

NAPOLI - Posticipo bramoso allo stadio Maradona, dove si affrontano Napoli ed Empoli per chiudere la 32esima giornata di Serie A . Dopo una striscia di sette successi di fila in campionato, la squadra di Conte cerca i tre punti in casa (e il -3 sull' Inter capolista), visto che ha vinto solo due delle ultime nove partite in campionato (6 pareggi e una sconfitta). Infatti, nessuna squadra ha pareggiato più match dei partenopei nei Big-5 campionati europei (sei appunto, al pari dell’Everton). I toscani di D'Aversa invece hanno fame di punti salvezza: sono penultimi in classifica a parimerito con il Venezia, a quota 24.

Romelu Lukaku ha firmato 11 gol e 9 assist in questo campionato, e ha preso parte ad almeno 20 gol in una stagione tra Serie A e Premier League per la prima volta dal 2020/21 (24 reti e 11 passaggi vincenti in quel caso con l’Inter)

Dopo un primo momento d'attamento , Kvaratskhelia ha trovato la sua dimensione al Paris Saint-Germain, come confermano le parole di Dembelé: "Sembra timido ma mi prende sempre in giro..."

Rimpallo clamoroso sul destro del belga, su deviazione di McTominay, che però non trova il tempo per calciare e spreca l'occasione di portare il Napoli in vantaggio a due passi da Vasquez

20:44

Arrivano le squadre

I giocatori scendono in campo: tutto pronto per Napoli-Empoli. Risuona l'Inno della Serie A

20:35

Tutto pieno al Maradona

Lo stadio Maradona sarà ancora una volta sold-out: i tifosi azzurri ci credono e vogliono spingere la squadra verso la vittoria

20:35

Colombo dalla panchina

"In settimana avevamo preparato la partita con Lorenzo Colombo, perché avevamo la possibilità di metter dentro Solbakken che poteva garantirmi una continuità per 90 minuti in certe caratteristiche. Come ho detto prima, Solbakken si è fermato stamattina e ho ragionato in maniera diversa. Avere un centravanti da poter utilizzare a partita in corso è molto importante, poi in panchina ci sono anche i due giovani Konaté e Campaniello", ha precisato D'Aversa

20:33

L'importanza di Esposito

D'Aversa su Sebastiano Esposito: "Lui predilige tanto venire a cucire il gioco, abbassarsi spesso per venire a giocare più palloni. Però lui dal mio punto di vista può fare tranquillamente la punta centrale, ha fatto due gol di testa e significa che ce l'ha nel suo repertorio. Ha la qualità per tirare da fuori ma anche di attaccare la profondità per tempi e intelligenza. Stasera è lui il centravanti e deve comportarsi da tale. Non bisogna essere per forza dei velocisti per attaccare la profondità, serve anche il tempo e l'intelligenza e lui ce li ha"

20:31

D'Aversa: "Solbakken infortunato"

L'allenatore del Bologna: "Nel discorso del pre-gara dentro lo spogliatoio, difficilmente si può ragionare su un'annata come questa. Per forza di cose qualcosa ci deve tornare indietro, perché la fortuna veramente si è girata dall'altro lato fin qui. Però per portare gli episodi dalla nostra parte dobbiamo essere noi i primi a essere convinti e far sì che possa accadere. Purtroppo è dall'inizio del campionato che conviviamo con una serie di infortuni, non ultimo quello di Solbakken che l'abbiamo perso stamattina. Però noi dobbiamo ragionare solo ed esclusivamente sul raggiungimento del nostro obiettivo, perché ci sarebbe ancora più soddisfazione a fine campionato"

20:27

Manna: "Stiamo lottando per un sogno"

Il direttore sportivo del Napoli: "Le stagioni sono sempre lunghe, complicate, piene di difficoltà. Io penso che è tutto ciclico. Bisogna sapere affrontare e uscire dai momenti di sofferenza, come noi siamo riusciti a fare, rimanendo lucidi e concentrati. Stiamo facendo un percorso importante, un percorso che ci sta facendo lottare per un sogno. Quindi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo sovraccaricarci di pressione e di negatività, ma rimanere concentrati su quello che è il nostro obiettivo quotidiano, che è il lavoro"

20:21

Neres: "Voglio aiutare il Napoli"

Il brasiliano prima della partita ai microfoni di Dazn: "Mi sento bene, sono focalizzato e mi sono ripreso al 100% e voglio aiutare la mia squadra. Voglio dare il meglio partita dopo partita e contro ogni avversario, non importa chi sia".

20:15

La carica dei napoletani

"Ultime partite, sette battaglie. Noi in curva, loro in campo: 'lottiamo', fino a quando non è finita!", è questo il messaggio diffuso sui volantini allo stadio dalla Curva A e Curva B prima del match

20:11

Dove vedere Napoli-Empoli in tv

20:05

Gli arbitri

Sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, l’arbitro di Napoli-Empoli. Insieme a lui gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Alessandro Lo Cicero di Brescia; Antonio Rapuano di Rimini il IV uomo; Ivano Pezzuto di Lecce il Var e Gianluca Aureliano di Bologna l’Avar

19:55

Napoli con la maglia Partenope

Serata speciale per gli azzurri, che scenderanno in campo con la maglia Partenope per la prima volta. TUTTE LE INFO

19:45

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Raspadori, Hasa, Spinazzola All. Conte

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Fazzini; Esposito.

A disposizione: Sambia, Tosto, Ebuehi, De Sciglio, Kovalenko, Bacci, Konaté, Campaniello, Colombo, Silvestri, Seghetti, Brancolini All. D'Aversa