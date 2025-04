Napoli in campo con la "Partenope jersey": la maglia speciale per la sfida contro l'Empoli

Tutto pronto al Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli ed Empoli. Sfida chiave per la squadra di Conte per rimanere al passo dell'Inter e tenere accesa la lotta per lo scudetto. Con il pareggio a Bologna, gli azzurri hanno sprecato una grande occasione per portarsi a -1 dalla squadra di Inzaghi, ma è già alle spalle: squada e tifosi pensano solo al presente e si chiama Empoli. Una sfida importante che il Napoli affronterà con una maglia speciale. Infatti, dopo averla presentata con un video suggestivo in settimana, Lukaku e compagni scenderanno in campo con la "Partenope jersey".