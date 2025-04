Napoli-Empoli, striscioni con la stessa frase nelle due curve del Maradona: è la citazione di una canzone

NAPOLI - Grande atmosfera allo stadio 'Maradona' (sold out anche in questa occasione) per il posticipo della 32ª giornata di Serie A in cui il Napoli di Antonio Conte va a caccia del successo contro l'Empoli , per tornare a -3 dall' Inter e continuare a inseguire il sogno del quarto scudetto .

Un appuntamento decisivo a cui il popolo partenopeo ha risposto presente, accorrendo in massa allo stadio per sostenere gli azzurri (in campo con la nuova maglia 'Partenope'). E prima del match, nelle due curve, sono stati esposti degli striscioni per comporre la stessa identica frase di 'Combattente', canzone di Fiorella Mannoia: "È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso". E poi l'invito alla squadra a credere ancora all'impresa Tricolore: "Avanti Napoli!".